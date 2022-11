Te 7 wtyczek zmieniło sposób, w jaki korzystam z Chrome'a

Google Chrome na przestrzeni lat wyposażono w dziesiątki funkcji poprawiających komfort i wygodę korzystania z przeglądarki. Wbudowana wyszukiwarka, Google Lens, własne skróty do stron na nowej karcie czy lista do przeczytania - to tylko kilka udogodnień, które zapewnia nam Google. Mimo to istnieją wtyczki, które dodają do Chrome funkcje, których przeglądarce brakuje, a bez których już od paru lat nie wyobrażam sobie dnia.