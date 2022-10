Wystarczy zmiana jednego ustawienia, żeby szybciej logować się na Androidzie

Inną użyteczną funkcją jest Force Dark Mode for Web Contents (chrome://flags#enable-force-dark), która automatycznie będzie zmieniać motyw wszystkich możliwych stron na ciemny. Z kolei Reading List (chrome://flags#read-later) włączy eksperymentalną funkcję listy Do przeczytania, znaną z desktopowego wydania przeglądarki. Wraz z #read-later można włączyć również Read later reminder notification (chrome://flags#read-later-reminder-notification), która włączy cotygodniowe powiadomienia o treściach zapisanych na liście Do przeczytania