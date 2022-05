Co zatem zastąpi hasło? Będzie to weryfikacja na smartfonie. Jeżeli będziesz próbował zalogować się za pośrednictwem konta Google np. do serwisu Facebook, zobaczysz nowe okienko, które poprosi cię o wzięcie telefonu do ręki. Na telefonie zobaczysz panel weryfikacji, który poprosi cię o biometryczne potwierdzenie tożsamości, np. za pomocą odcisku palca. Odcisk się zgadza? Świetnie, system zaloguje cię do Facebooka. Bez haseł i bez przepisywania kodów.