Włączenie dwuetapowego uwierzytelniania użytkownika (2FA) powinno być obowiązkowe dla wszystkich ważnych dla tegoż użytkownika kont. Mechanizm wymagający dodatkowego potwierdzenia logowania znacząco i korzystnie wpływa na bezpieczeństwo konta. Dzięki 2FA nawet gdy niepowołana osoba pozna hasło do danej usługi bądź aplikacji, to i tak niewiele będzie mogła z tym zrobić.

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do 2FA są SMS-y. Usługa wysyła do użytkownika wiadomość tekstową z jednorazowym kodem, który użytkownik ma przepisać do formularza logowania. Google chce oszczędzić internautom fatygi.

Chrome automatycznie zaloguje użytkownika po odebraniu SMS z kodem 2FA.

Chrome 93, który aktualnie znajduje się w fazie beta-testów, wprowadza obsługę mechanizmu WebOTP. To technologia, za sprawą której przeglądarka może automatycznie wykryć SMS-a z jednorazowym kodem logowania, wysłanego na telefon pracujący pod kontrolą Androida. Pod warunkiem, że Chrome i Android zalogowane są na to samo Konto Google.

Chrome 93 z WebOTP. Automatyczne logowanie z 2FA tylko dla tych, co korzystają z technologii Google.

Mechanizm WebOTP nie należy do zatwierdzonych standardów webowych. Został zaimplementowany do Chromium, co oznacza, że mogą go wdrożyć wszystkie bazujące na nim przeglądarki – a więc nie tylko Chrome, a również Brave, Opera czy Edge. To jednak oznacza, że nawet Chrome dla iOS i iPadOS – gdzie Apple zabrania stosowania Chromium – będzie pozbawiony tej funkcji. Na dodatek WebOTP wymaga współpracy ze strony usługodawcy, który powinien zaimplementować jego obsługę w swojej aplikacji.