Potężna dziura w Chrome wystawiła na atak 2 mld użytkowników. Lepiej zaktualizuj przeglądarkę

Starsze wersje przeglądarki Chrome mają lukę bezpieczeństwa 0-day, której istnienie oficjalnie potwierdził Google. Najwyższy czas zaktualizować Chrome’a do najnowszej wersji.

Mowa o luce o nazwie kodowej CVE-2021-30561. Ma ona status 0-day, co oznacza, że realnie zagrażała użytkownikom, bowiem została upubliczniona, zanim powstała do niej łatka. Większość luk jest wykrywana i łatana przez programistów, zanim ktokolwiek je zauważy, ale czasami hakerzy są szybsi, a do tego udostępniają (lub sprzedają) swoje odkrycie szerokiej publice. Wówczas luka nosi nazwę 0-day.