Google Reader powraca. Czytnik RSS staje się częścią Chrome’a

Google przymierza się do rewitalizacji RSS-ów i rozwija duchowego następcę Google Readera w swojej przeglądarce. Czytnik jest dostępny w Chrome 92. Podpowiadamy, jak go włączyć.

Nowa funkcja wykorzystująca kanały RSS jest już dostępna w przeglądarce Chrome 92 na Androida w wersji stabilnej. Co prawda jeszcze nie da się jej odpalić z poziomu menu ustawień, ale czytnik RSS-ów od Google’a można uruchomić przez wejście do menu z tzw. flagami, gdzie znajdują się przełączniki włączające i wyłączające różne funkcje.

Jak włączyć czytnik RSS-ów w Google Chrome?

Aby się dostać do odpowiedniej sekcji, wystarczy w pasku adresu wkleić chrome://flags/#web-feed i aktywować pożądaną funkcję. Po restarcie przeglądarki w menu najnowszego stabilnego wydania Chrome na smartfony pojawia się możliwość „śledzenia” stron internetowych, którą umieszczono w menu schowanym pod przyciskiem z trzema kropkami w prawym górnym rogu.

Nowy przycisk pozwala dodać do obserwowanych witryny, które dysponują kanałem RSS, a treści z nich będą się wyświetlały w widoku nowej karty zaraz obok sekcji Dla Ciebie w ramach usługi Google Discover. Niestety jak na razie czytnik RSS-ów w Chromie nie ma zbyt wielu funkcji i sprowadza się do zaciągania w jednym miejscu informacji o najnowszych wpisach.

Jak na razie nie wiemy, czy ten wykastrowany duchowy następca Google Readera dostanie obsługę folderów i trafi również na komputery wraz z np. opcją synchronizacji listy pomiędzy urządzeniami, ale to i tak dobra wiadomość dla osób, które z kanałów RSS lubią korzystać. Pozostaje trzymać kciuki, by nowość spotkała się z entuzjazmem użytkowników.