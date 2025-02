Od listopada abonament na bezpiecznego Windowsa 10. Microsoft wyjaśnia, co czeka maruderów

W praktyce oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze dostawcy oprogramowania, w tym sam Microsoft, nie będą już zobligowani do sprawdzania zgodności swoich produktów z Windowsem 10. To oznacza że przyszłe wersje gier i aplikacji mogą mieć problemy z działaniem na Windowsie 10 lub nie działać na nim wcale. Przede wszystkim jednak chodzi o bezpieczeństwo - tak ważne w przypadku komputerów podpiętych do Internetu. Jeżeli cyberprzestępcy znajdą jakiś nowy sposób na złamanie zabezpieczeń Windowsa 10, to Microsoft nic już z tym po październiku 2025 r. nie zrobi. No chyba że ktoś zapłaci.