DeepSeek na topie w 140 krajach. I już pomaga złodziejom i terrorystom

Na dziś nie jest jasne czy to może być podstawą do tymczasowego zablokowania dostępności DeepSeeka jako usługi online na terenie Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Prawodawstwo w obu tych krajach jest w tej kwestii niejasne, wyraźnie nie nadążając za rozwojem technologii. Tym niemniej nawet jeśli dostęp do chińskiej chmury zostanie zablokowany z urzędu, to i tak niezmiennie będzie można korzystać z modelu DeepSeek w trybie offline. Ma on chociażby trafić do komputerów Copilot+ z systemem Windows i działać bez konieczności łączności z Internetem.