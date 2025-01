Uruchomisz DeepSeek lokalnie na komputerze. Bez udostępniania danych Chińczykom

DeepSeek to temat, o którym zrobiło się głośno w kilku ostatnich dniach. Wynika to z faktu, że rozwiązanie Chińczyków działa porównywalnie lub nawet lepiej w porównaniu z amerykańskimi modelami AI. Ale to nie wszystko - wysoką wydajność modelu DeepSeek osiągnięto znacznie niższym kosztem niż np. GPT-4, a gdyby tego było mało AI z Chin jest oprogramowaniem typu open-source, które można modyfikować i wykorzystywać bezpłatnie. Ta otwartość pozwala na uruchomienie go na własnej maszynie.