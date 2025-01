DeepSeek kontra ChatGPT. Sprawdzamy, czy chiński bot jest rzeczywiście taki dobry

Choć oba czatboty doszły do poprawnego wyniku, to w tym przypadku ChatGPT pokazał to lepiej. Przede wszystkim dlatego, że całość odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami po kolei została zawarta w wiadomości. Z kolei większość obliczeń DeepSeek została zawarta w "chain of thought" - tekście generowanym przed właściwą odpowiedzią, gdzie użytkownik może podejrzeć sposób, w jaki AI "myśli" o zapytaniu. "Chain of thought" był generowany przez DeepSeek przy każdym poprzednim (i kolejnym) zapytaniu, jednak tylko w tym przypadku mam do czynienia z sytuacją, gdzie to właśnie łańcuch myśli satysfakcjonuje mnie bardziej niż gotowa odpowiedź.