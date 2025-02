Podsłuchiwanie opozycji przez Pegasusa to dopiero początek. Wykryto nowe, równie groźne oprogramowanie

W Polsce Pegasus stał się przedmiotem kontrowersji, gdy okazało się, że był wykorzystywany do szpiegowania działaczy opozycji. W 2021 r. media ujawniły, że oprogramowanie to było używane do inwigilacji polityków, dziennikarzy oraz działaczy społecznych, którzy krytykowali rząd. Wśród osób, które padły ofiarą Pegasusa, znaleźli się m.in. Roman Giertych oraz Ewa Wrzosek.