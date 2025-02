Rysunek Leonarda da Vinci okazał się mapą. Znaleźli w nim ukryte tunele

Odkrycie tuneli pod zamkiem Sforzów to dowód na to, że nawet po wielu latach od śmierci Leonarda da Vinci, jego dzieła wciąż inspirują i pobudzają wyobraźnię. To również przypomnienie, że historia kryje w sobie wiele tajemnic, które czekają na odkrycie. Kto wie, co jeszcze uda się odnaleźć dzięki geniuszowi tego wybitnego artysty i naukowca.