Pokazał, co znalazł w bagnie w Polsce. Internauci zgodni: to ząb mamuta

Jeżeli jest to lokalna skamieniałość, w sensie, że ten mamut sobie tam zdechł te dziesiątki tysięcy lat temu i jego trup utonął w bagnie i teraz odkryłeś jego szczątki, to NIE wyciągaj tego sam! Czasy łowców skamieniałości minęły - obecnie kontekst znaleziska (środowisko w jakim zwierzę żyło, okoliczności jego śmierci) jest nie mniej ważny niż samo znalezisko. Np. jeżeli są trudności z datowaniem kości, to można datować materię roślinną jaka z kośćmi spoczywa. Jeżeli to jest miejscowa skamieniałość, to odsłonięcie jej przez fachową ekipę ze sprzętem, pobranie innych próbek itp. podniesie wartość naukową odkrycia.