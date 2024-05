Dostali informację o awarii światłowodu. Zdziwili się, kto był odpowiedzialny

Od kilku lat lokalne media informują o borsukach zadomawiających się w mieście. A to przejmują dla siebie kocie domki, a to wpraszają się do piwnic. – Borsuków w ostatnich latach przybywa – oceniała w rozmowie ze stołeczną Wyborczą Andżelika Gackowska z Lasów Miejskich.