Sony INZONE Buds - słuchawki do gier online. Sprawdzamy, czy warto kupić

Niestety w parze z małymi rozmiarami idzie stosunkowo mała moc. Sony INZONE Buds to słuchawki relatywnie ciche. Do typowego grania wystarczą, ale jeśli od czasu do czasu lubicie tak jak ja zbombardować się dźwiękami niemal jak w sali kinowej, ten model zdecydowanie na to nie pozwala. Z Budsami Sony nie zaszalejemy podczas odsłuchu ulubionego zespołu ani grania w ulubioną produkcję. Limitery robią co mogą, by oszczędzać energię.