Do tego dochodzi kwestia maksymalnej częstotliwości odświeżania. Grać w 240 Hz można wyłącznie na PC, wykorzystując połączenie DisplayPort. Podłączając M3 do PS5 zostałem ograniczony do 120 Hz. Monitor wspiera VRR w zakresie od 48 do 120 Hz. Oznacza to, że wyłącznie gry na komputerze osobistym mogą poprawnie działać w 240 klatkach. Na PS5 taka wartość nie jest osiągalna, wynika to z samej specyfiki konsoli oraz jej standardów wysyłania obrazu.