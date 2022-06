Z wielką radością informuję, że Sony nareszcie zdecydowało się na mikrofon na podajniku. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ dotychczasowe głośniki chowane w obudowach nauszników nie były wystarczająco dobre, rozczarowując jakością oraz precyzją rejestrowanego dźwięku. Do tego nie musimy się obawiać o jakość audio oraz ANC, ponieważ słuchawki Inzone H będą korzystać z rozwiązań zbliżonych do tych od lat stosowanych w słuchawkach Sony WH-1000.