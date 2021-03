Czy wiesz, co się stanie, gdy przytrzymasz przycisk HOME na kontrolerze DualSense przez dziesięć długich sekund? Znasz sztuczkę na szybkie przewijanie utworów grających w tle podczas zdobywania fragów? Z myślą o nowych posiadaczach PlayStation 5 prezentujemy 13 przydatnych funkcji, sztuczek oraz informacji, a także pomagamy wybrać pierwsze akcesoria dla nowej konsoli.

Większość graczy doskonale zna podstawowe informacje na temat PlayStation 5. Wiemy o wstecznej kompatybilności z grami dla PS4, niezwykle szybkim SSD czy podstawowych aplikacjach multimedialnych. Postanowiliśmy jednak wejść w głębszy krąg wtajemniczenia, zapoznając posiadaczy tej konsoli z przydatnymi funkcjami, sztuczkami oraz informacjami, o których mogli wcześniej nie wiedzieć, a które na pewno im się przydadzą.

Korzystamy również z okazji, aby doradzić posiadaczom PlayStation 5 na temat akcesoriów. Opisujemy, po które oficjalne urządzenia Sony warto sięgnąć w pierwszej kolejności, tworząc subiektywną listę priorytetów zbudowaną na podstawie pięciu miesięcy codziennego korzystania z konsoli. Zacznijmy jednak od unikalnych funkcji i możliwości:

Możesz zobaczyć, ile czasu spędziłeś w dowolnej grze wideo.

Posiadacze konsol PlayStation od zawsze chcieli wiedzieć, ile czasu spędzają w swoich ulubionych grach wideo. Sony uwzględniło głos fanów, projektując system PlayStation 5. Nowa konsola oferuje natychmiastowy dostęp do danych na temat czasu spędzonego z każdym tytułem. Wystarczy wybrać własny profil, a następnie zakładkę Gry. W tym samym miejscu podejrzymy również liczbę zdobytych trofeów, a także procentowy progres w każdej posiadanej przez nas grze wideo.

Co ciekawe, liczbę godzin spędzonych na graniu w konkretne tytuły możemy zobaczyć nie tylko u siebie, ale również odwiedzając profile znajomych (o ile pozwolili na to w ustawieniach prywatności). Świetne jest również to, że dane indeksują czas nie tylko dla gier z PlayStation 5, ale również tych dla PlayStation 4.

Koniec z zepsutymi niespodziankami. Możesz wyłączyć spoilery.

Nikt nie lubi spoilerów. Zdarza się jednak, że przypadkiem wyświetlimy niechcianą grafikę lub filmik. Na przykład klip wideo pochodzący od znajomego chwalącego się pokonaniem ostatniego bossa w Demon’s Souls. Do PlayStation 5 zaimplementowano więc mechanizm, który pilnuje, abyśmy zawsze byli ostrzegani przed tego typu treściami. Nareszcie nastąpił koniec nieoczekiwanych spoilerów widocznych z poziomu interfejsu konsoli.

W systemowych ustawieniach możemy włączyć dwa rodzaje ostrzeżeń przed spoilerami. Pierwszy opiera się na ocenie deweloperów konkretnych gier dla PS5, mogących oznaczać, co jest, a co nie jest spoilerem. Jeśli zrzut ekranu wysłany nam przez znajomego pochodzi z ważnej sceny fabularnej, która według producenta zepsuje niespodziankę innym graczom, zobaczymy komunikat z ostrzeżeniem.

Drugi rodzaj ostrzeżeń jest automatyczny i zunifikowany. System PlayStation 5 bierze pod uwagę nasz progres i nasze osiągnięcia w danej grze wideo, oznaczając jako potencjalne spoilery każdą zawartość pochodzącą z dalszych etapów gier. Mogą to być np. lokacje, do których jeszcze nie dotarliśmy czy filmowe sceny z dalszych fragmentów tytułu. Świetna sprawa.

Nowy przycisk na padzie wyłącza nie tylko mikrofon, ale również całe audio.

Większość fanów PlayStation wie, że na obudowie nowego kontrolera DualSense pojawił się dodatkowy przycisk odpowiadający za wyciszenie oraz włączenie mikrofonu. Przy jego pomocy możemy sterować nie tylko mikrofonem umieszczonym bezpośrednio w padzie, ale także mikrofonem naszego zestawu słuchawkowego. Również bezprzewodowego.

Nie każdy wie jednak, że nowy przycisk ma także alternatywną funkcję. Jeśli wciśniemy go i PRZYTRZYMAMY, wyciszeniu ulegnie całe audio. Niezależnie, czy korzystamy ze słuchawek, głośników telewizora czy zestawu kina domowego, zapanuje cisza totalna. Bardzo przydatna funkcja, gdy np. musimy odebrać telefon i przeprowadzić rozmowę, a nie chcemy przerywać rozgrywki.

Zewnętrzny dysk z PS4 działa od razu po podłączeniu. Prawie jak magia.

Jeśli posiadacie zewnętrzny dysk HDD lub SSD podpięty do PlayStation 4, wypełniony po brzegi waszymi cyfrowymi grami - bez obaw. Nie będziecie musieli ich pobierać na nowo po przeskoczeniu na PlayStation 5. Nowa konsola Sony od razu rozpoznaje dysk wykorzystywany przez jej starszą siostrę i potrzebuje zaledwie kilku chwil, aby przyswoić wszystkie niezbędne dane do obsługi całej kolekcji programów.

Żadnego formatowania. Żadnego procesu migracji. Żadnych aktualizacji. Zewnętrzny dysk z PS4 podłączyłem do PS5, potwierdziłem informację na ekranie i gotowe. Trzy terabajty gier dla PlayStation 4 ponownie były do mojej dyspozycji, uruchamiane w trybie wstecznej kompatybilności. Do tego każda gra z PS4 uruchomiona na PS5 działa odczuwalnie szybciej, nawet na zewnętrznym HDD. Czuć to zwłaszcza na przykładzie skróconych czasów ładowania.

PlayStation 5 pozwala słuchać muzyki i podcastów w tle, podczas grania.

Chociaż ścieżka dźwiękowa w grach wideo jest niezwykle ważnym aspektem, istnieją produkcje, w trakcie ogrywania których chciałoby się włączyć alternatywną playlistę. Mam tutaj na myśli zwłaszcza klasyczne tytuły MMO, gdzie powtarzalna muzyka po czasie się nudzi, a podobne do siebie zadania nie wymagają koncentracji i uwagi. Gdy zbieram grzyby w Final Fantasy XIV albo daję kolejną szansę TES Online, lubię skorzystać ze świetnej funkcji na PS5 i puścić w tle jakiś interesujący podcast.

W przeciwieństwie do pozostałych programów multimedialnych na PlayStation 5, aplikacja Spotify potrafi działać równocześnie z włączoną grą wideo. Co za tym idzie, konsolową rozgrywkę możemy umilać ulubioną muzyką oraz podcastami. Do tego Spotify na PS5 otrzymało własne przyciski skrótów, których możemy używać po podwójnym naciśnięciu przycisku HOME. Przykładowo, L1 i R1 pozwala błyskawicznie zmieniać utwory, z kolei kwadratem zatrzymujemy i wznawiamy playlistę.

Skróty aktywności w PlayStation 5 ułatwiają życie. Warto je poznać.

Na początku korzystania z konsoli zapomniałem o ich istnieniu, teraz nie wyobrażam sobie uruchamiania gier bez ich pomocy. Systemowe skróty aktywności dla PlayStation 5 uwzględniają unikalną zawartość oraz budowę każdej gry, oferując natychmiastowy dostęp do poszczególnych jej trybów i modułów bezpośrednio z poziomu głównego menu konsoli. Wystarczy jeden klik z ekranu startowego, nawet bez uruchamiania samej gry.

Przykładowo, za pomocą kafelka skrótu aktywności mogę od razu pojawić się na Wieży w kosmicznej strzelaninie Destiny 2, pomijając monotonny etap wyznaczania kursu na mapie. Kafelki skrótów w Rainbow Six Siege umożliwiają z kolei szybkie uruchomienie pożądanego trybu rozgrywki, np. Quick Match, Ranked czy Unranked. Bardzo bym chciał, aby w przyszłości więcej deweloperów wprowadzało obsługę skrótów do swoich gier, bo to bardzo praktyczne rozwiązanie.

Możesz wyłączyć kontroler DualSense jednym przyciskiem na padzie.

Gdy chcemy pozostawić konsolę włączoną, ale jednocześnie zaoszczędzić akumulator kontrolera DualSense, możemy wyłączyć pad jednym przyciskiem na jego obudowie. Wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk HOME przez dziesięć sekund. Kontroler wyłączy się, a my w dalszym ciągu możemy oglądać serial na Netfliksie, ulubionego twórcę na YouTube czy film w Apple TV. Mała rzecz, ale przydatna.

Usuwaj niepotrzebne gry z poziomu… smartfonu

Posiadacze konsol PlayStation są już przyzwyczajeni do tego, że za pomocą oficjalnej aplikacji dla iOS oraz Androida mogą przeglądać PS Store, kupować gry, ustawiać kolejkę pobierania dla stacjonarnej konsoli czy wysyłać wiadomości znajomym. Nowa wersja programu umożliwia jeszcze znacznie więcej, łącznie z usuwaniem gier znajdujących się na dysku PlayStation 5.

Nowa, przebudowana zakładka Biblioteka Gier pozwala zarządzać wszystkimi posiadanymi tytułami - zarówno tymi zainstalowanymi w pamięci urządzenia, jak również możliwymi do zainstalowania. Do historii odszedł tym samym problem, gdy nie możemy zlecić pobrania nowej gry, ponieważ brakuje miejsca na dysku. W takiej sytuacji aplikacja wyświetla menu kontekstowe, pozwalające wybrać zawartość do usunięcia, aby zrobić miejsce dla nowego programu.

Warto dodać, że aplikacja PlayStation umożliwia również uczestnictwo w Imprezach. W ten sposób możemy pozostać w kontakcie z naszymi grającymi znajomymi, samemu będąc np. na spacerze.

Twoje akcesoria dla PS4 raczej na pewno są kompatybilne z PlayStation 5.

W sieciach RTV AGD można już znaleźć pierwsze produkty firm trzecich, reklamowane jako rekomendowane dla PlayStation 5. W praktyce nie musimy jednak kupować nowych sprzętów, ponieważ większość już posiadanych przez nas akcesoriów powinna zadziałać z nową konsolę Sony. W trakcie mojej kilkumiesięcznej przygody z PS5 przetestowałem wiele myszek, klawiatur i zestawów słuchawkowych, z czego zdecydowana większość jest rozpoznawalna i wykorzystywana przez system konsoli.

Do swojego PlayStation 5 podłączam np. zestaw z kierownicą Logitech G29, który kilka lat wcześniej służył mi podczas grania na PC oraz PS4. Snowrunner pięknie współpracuje ze starszym sprzętem i już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak wysłużona kierownica poradzi sobie z nadchodzącym Gran Turismo 7. Kupno nowej kierownicy przestaje zatem być konieczne. Dlatego pamiętajcie: jeśli planujecie przeskok z PS4 na PS5, możecie być w zasadzie pewni, że wasz ulubiony bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zadziała także na nowej konsoli. Tak samo jak szereg innych urządzeń dla PS4.

PlayStation 5 bramą do filmów i seriali Apple TV+.

Apple TV+ to platforma VoD z autorskimi filmami i serialami, która wciąż jeszcze nie cechuje się taką powszechnością jak Netflix czy HBO GO. Aplikacja Apple jest dostępna wyłącznie na telewizorach wybranych producentów, a nie każdy z nas chce kupować osobne urządzenie Apple TV za kilkaset złotych. Na szczęście nie musi, ponieważ bramą do treści na Apple TV+ może być właśnie PlayStation 5.

Apple TV+ to jedna z pierwszych aplikacji multimedialnych na PS5, dostępna również w Polsce, od razu na premierę konsoli. Za pośrednictwem tego programu możemy obejrzeć tak udane filmy i seriale jak chwytające za serce Cherry, animowane Wolfwalkers, bawiące się z historią najnowszą For All Manking czy mojego ulubionego Teda Lasso. Jako fan scifi, nie mogę się również doczekać premiery serialu Foundation na podstawie znanego cyklu Isaaca Asimova.

Oczywiście Apple TV to nie jedyna aplikacja VoD dostępna na PlayStation 5. W zakładce multimediów tej konsoli znajdziemy takie programy jak YouTube, Netflix, Prime Video, Crunchyroll, Twitch, DAZN, Plex czy WWE. Możemy być też pewni, że gdy Disney+ pojawi się w Polsce, zadebiutuje także na PlayStation 5.

Nie musisz podpinać karty płatniczej, aby kupować gry w PS Store.

Wielu klientów nie chce zdradzać sklepom danych swojej karty płatniczej i powinno być to w pełni respektowane. Dlatego niezwykle się ucieszyłem, gdy wraz z początkiem października 2020 r. PS Store wdrożyło obsługę płatności bezgotówkowych PayPal. Od tamtego momentu każdy użytkownik PS5 (oraz PS4) może przypisać do swojego profilu maksymalnie jedno konto PayPal, którym zapłaci za gry, dodatki, przepustki sezonowe czy abonament PS Plus.

Wykorzystanie systemu PayPal to nie tylko większa prywatność klientów PS Store, ale także rozwiązanie problemu części użytkowników, którzy z rozmaitych powodów nie potrafili dodać karty debetowej do metod płatności na konsolach Sony. PayPal rozwiązuje tę kwestię, stanowiąc jakościową zmianę na plus.

Ustaw poziom trudności i liczbę klatek na sekundę przed uruchomieniem gry.

W ustawieniach konsoli PlayStation 5 pojawiła się bardzo ciekawa zakładka dotycząca ogólnych preferencji gracza dla każdej produkcji wydanej na tę platformę. Z poziomu ustawień preferencji wybieramy domyślny poziom trudności, pożądany tryb działania (grafika lub wydajność), wyświetlanie napisów czy pożądany język.

Później te wstępne preferencje są uwzględniane w momencie uruchamiania nowych gier dla PS5. Przykładowo, wybór trybu wydajności sprawia, że Call of Duty Black Ops Cold War działa w zawrotnych 120 klatkach na sekundę, co radykalnie zwiększa komfort rozgrywki, zwłaszcza podczas sieciowych starć z innymi graczami. Dawniej takie doświadczenia były dostępne wyłącznie na wydajnych PC.

Nie musisz pójść z torbami, aby mieć w co grać na PlayStation 5. Naga konsola wystarczy na wiele miesięcy zabawy.

Wcale nie musisz kupować konsoli z dwoma-trzema pudełkami na start (chociaż niezwykle polecam Spider-Mana Milesa Moralesa oraz Demon’s Souls), by mieć w co grać. Tak naprawdę wystarczy miesiąc abonamentu PS Plus, aby zaopatrzyć się w bardzo dobre gry wideo, które wystarczą na setki godzin zabawy przed telewizorem. Wszystko to dzięki świetnej inicjatywie PS Plus Collection adresowanej do nowych posiadaczy PS5.

PS Plus Collection to program dla PlayStation 5 gwarantujący dostęp do świetnych gier z PS4 w ramach abonamentu PS Plus. Część z tych tytułów - jak God of War - otrzymało nawet aktualizacje wykorzystujące dodatkową moc nowej konsoli Sony. Na imponującą kolekcję składa się dwadzieścia świetnych gier, pośród których absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Druga potężna porcja darmowych gier na PlayStation 5 pochodzi z programu Play At Home. To nowa inicjatywa Sony, mająca umilić graczom okres społecznej izolacji wywołanej pandemią koronawirusa. Sony oddaje posiadaczom konsol PlayStation gry kompletnie za darmo. Nie trzeba nawet aktywnego posiadać abonamentu PS Plus. Darmowe tytuły w ramach Play At Home to:

Ratchet and Clank

Subnautica

Enter the Gungeon

Abzu

The Witness

Rez Infinite

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Horizon Zero Dawn (od 20 kwietnia)

Do tego dochodzą gry wydawane w modelu Free2Play, które możemy pobrać bezpośrednio z PS Store. Na konsolę PlayStation 5 zainstalujemy w ten sposób takie produkcje jak Fortnite, Warframe, War Thunder, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Apex Legends, Genshin Impact, Rocket League, Smite, Rogue Company, World of Tanks, Crossout, Warface, Paladins, Hyper Scape, H1Z1 czy Dauntless. Łącząc wszystkie te programy w całość, uzyskujemy gigantyczną kolekcję gier, w sam raz na początek przygody z PlayStation.

Masz już PlayStation 5? Czas na przegląd najpopularniejszych akcesoriów.

Jeśli posiadasz już PS5, zapewne zastanawiasz się nad przydatnymi akcesoriami oraz dodatkami do swojej nowej konsoli. Przetestowaliśmy je wszystkie, układając listę produktów zgodnie z naszą subiektywną kolejnością zakupową - od tych, po które warto sięgnąć jako pierwsze, po te, które można nabyć znacznie później. Na początek przygody z PlayStation 5 zdecydowanie polecamy…

Miejsce I: dodatkowy kontroler DualSense.

Drugi pad do PlayStation 5 przyda się każdemu - zarówno graczowi preferującemu rozgrywkę solo, jak również osobom chcącym zaznać kanapowego co-opa przed jednym ekranem. Dodatkowy kontroler DualSense to absolutny must have chociażby z punktu widzenia procesu ładowania. Gdy akumulator jednego pada zostaje wyczerpany, sięgamy po drugiego, mogąc kontynuować rozgrywkę w trybie bezprzewodowym. Oczywiście zawsze pozostaje alternatywa w postaci kabla, ale ładowarka czy powerbank nie zawsze jest pod ręką. Do tego granie bezprzewodowe jest po prostu wygodniejsze.





Ponadto na PlayStation 5 pojawiło się zbyt wiele świetnych gier z trybem co-op przed jednym ekranem, aby nie spróbować wspólnego grania ze znajomym lub rodziną. Mam tutaj na myśli m.in. rewelacyjne It Takes Two uczące pielęgnowania związku między ludźmi, zręcznościowego Sackboy’a: Wielką Przygodę dla czterech graczy jednocześnie, Call of Duty: Black Ops Cold War oraz Dirt 5 na połówkach ekranu czy uzależniające Overcooked: All You Can Eat dla graczy w każdym wieku.

PlayStation 5 posiadam od dnia polskiej premiery. Drugiego pada kupiłem kilka tygodni później. Dzisiaj nie wyobrażam sobie jego braku. Bo chociaż nie jest niezbędny, dodatkowy sprzęt niweluje problem rozładowanego akumulatora, pozwalając uniknąć grania po kablu. Nie musimy się także bać, że podczas problemów z padem stracimy możliwość zabawy do czasu wizyty w sklepie. Poza tym jak to tak: wpada znajomy i nie można nawet rozegrać rundki w Tekkena albo FIFĘ?

Dla kogo: Dla każdego posiadacza PS5. Dla miłośników kanapowej rozgrywki co-op, ale również graczy solo.

Miejsce II: stacja dokująca

Oryginalna stacja dokująca dla kontrolerów DualSense pięknie łączy się z powyższym akapitem o drugim kontrolerze. Oficjalne urządzenie od Sony cechują dwie kieszonki na kontrolery. Pady w bardzo łatwy sposób osiadają na amortyzowanych stykach ładujących. Nie trzeba niczego podpinać ani dopasowywać. Masa samego kontrolera załatwia sprawę. Trochę jak w uchwytach grawitacyjnych na smartfon.

Dzięki dwóm miejscom na pady, kontrolery nigdy się nie gubią, my z kolei możemy schować zbędne kable do szuflady. Gram na jednym, drugi się ładuje. Po kilku godzinach zmiana. Stacja dokująca sprawiła, że nigdy nie muszę się przejmować rozładowanym padem i zawsze wyjmuję kontroler naładowany w stu procentach. Sprzęt jest do tego niezwykle spójny wizualnie z konsolą, bardzo dobrze wygląda i nie straszy ceną.

Jedyne, czego mi brakuje, to dodatkowego gniazda USB w obudowie. Dzięki niemu moglibyśmy podłączyć do stacji dokującej np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, ładując wszystkie akcesoria dla PlayStation 5 w jednym miejscu. To jednak detal, który w żaden sposób nie sprawia, iż stacja dokująca jest mniej przydatna. Korzystam z niej codziennie.

Dla kogo: Dla każdego posiadacza PS5 wyposażonego w dwa kontrolery. Dla osób unikających zbędnych kabli. Dla zwolenników rozgrywki bezprzewodowej.

Miejsce III: zestaw słuchawkowy Pulse 3D

Pulse 3D zdecydowanie nie jest najlepszym zestawem słuchawkowym dla PlayStation 5 dostępnym na rynku. Headset Sony oferuje za to akceptowalny kompromis między ceną i możliwościami. Jeśli nie chcecie inwestować niemal tysiąca złotych w bardzo drogie zestawy z górnej półki, Pulse 3D będzie wystarczającym rozwiązaniem na całą generację.





W cenie 450 zł otrzymujemy bezprzewodowy zestaw z adapterem USB o silnie wyeksponowanych niskich oraz wysokich tonach. Słuchawki mają typowo filmowy profil, dosyć wąską scenę kierunkową i najlepiej sprawdzają się w kinowych grach akcji. Słuchawki są niezwykle lekkie, dzięki czemu idealnie nadają się na długie, wielogodzinne maratony. Pozytywny wyróżnik to także gniazdo ładowania USB-C, dzięki czemu nie musimy żonglować różnymi kablami - wystarczy ten od kontrolera DualSense, o ile znajduje się pod ręką.

Dla kogo: Dla graczy z ograniczonym budżetem na zestaw słuchawkowy, dla fanów PlayStation

Miejsce IV: pilot sterowania multimediami

Ten gadżet wygląda świetnie, działa świetnie oraz idealnie pasuje do zestawu. Jednak w codziennej praktyce gracza, pilot multimedialny dla PlayStation 5 był przeze mnie w zasadzie nieużywany. Po pierwsze dlatego, że kontroler DualSense wystarcza do pełnego nawigowania multimediami. Po drugie, pilot od mojej salonowej Bravii bez problemu przejmuje kontrolę nad PS5.





Ku mojemu zaskoczeniu, najczęściej z pilota do PlayStation 5 korzystają pozostali członkowie rodziny. Wszystko dzięki aż czterem przyciskom skrótów do aplikacji multimedialnych: Spotify, YouTube’a, Netfliksa oraz Disney+. Niestety, ten ostatni skrót wciąż nie działa na konsolach w Polsce. Zmieni się to jednak w ciągu kolejnych miesięcy. Co niezwykle ciekawe, pilot sterowania multimediami stał się najczęściej wykorzystanym narzędziem do uruchamiania Spotify w naszym domowym salonie.

Warto dodać, że na pilocie znajduje się przycisk mikrofonu (odpowiadający poleceniom głosowym), który zostanie wykorzystany dopiero w przyszłości. Pilot potrafi za to już teraz sterować poziomem głośności telewizora i zestawu kina domowego, a także włączać i wyłączać odbiornik oraz konsolę. Szkoda tylko, że Sony nie umożliwia edycji przycisków skrótów. To by było rewelacyjne.

Dla kogo: dla miłośników VoD korzystających z aplikacji multimedialnych na PlayStation 5, dla mniej doświadczonych domowników

Miejsce V: Kamera HD dla PS5

Z oceną przydatności kamery mamy największy problem. To świetnie zaprojektowany sprzęt, który cieszy wyglądem oraz posiada rewelacyjny system montażu na telewizorach i monitorach. Z drugiej strony, dedykowana kamera tak naprawdę nada się wyłącznie streamerom. Do tego takim początkującym, którzy dopiero zaczynającą przygodę z Twitchem. Urządzenia nie można bowiem wykorzystać do logowania użytkownika czy wideokonferencji. Sprzęt nie zadziała ponadto po podłączeniu do PC ani PS4.





W porównaniu do starszej kamery z PlayStation 4, nowa kamera HD dla PlayStation 5 pozytywnie zaskakuje pakietem podstawowych ustawień. To jednak wciąż ułamek zaawansowanych możliwości, jakie są wykorzystywane przez profesjonalnych streamerów za pomocą komputerowego oprogramowania. Od czegoś trzeba jednak zacząć. Do tego na korzyść urządzenia przemawia stosunkowo atrakcyjna cena, świetny projekt oraz niezwykła łatwość i prostota obsługi.

Dla kogo: dla początkujących konsolowych streamerów.