Sony Inzone H9 - dobre słuchawki, ale to nie WH-1000. Recenzja

Co najlepsze i najważniejsze, Sony Inzone H9 obsługuje dwa źródła dźwięku JEDNOCZEŚNIE. To bardzo ważne, bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki niemu mogę w tym samym czasie grać w The Last of Us Part 1 na PS5, a także rozmawiać ze znajomymi na platformie Discord, za pośrednictwem programu na telefonie albo komputerze. Jednoczesne wsparcie dwóch źródeł dźwięku bezprzewodowego to dla mnie najlepszy sposób na obejście braku systemowego czatu dla Nintendo Switcha, z którym słuchawki Sony także działają. Adapter USB podpinam do stacji dokującej Switcha, rozmawiam przez Discord via Bluetooth na telefonie i w ten sposób polujemy na potwory z Monster Hunter Rise.