Jest piękny, a dalej jest już tylko lepiej. Ale HUAWEI WATCH GT 4 kusi nie tylko wyglądem

I jest to - poza wspomnianym już wyglądem - fakt, że niespecjalnie musimy się przejmować tym, gdzie jest ładowarka i czy na pewno starczy nam energii do wieczora. Ba, w przypadku HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) raczej będziemy się zastanawiać, czy starczy do przyszłego tygodnia (do 7 dni pracy), a w przypadku wersji 46 mm - do kolejnej połowy miesiąca (do 14 dni).