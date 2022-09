Twarda Jabra do zgryzienia. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć o Jabra Elite 5 - recenzja

Po drugie - zastosowanie starszej konstrukcji wcale nie sprawiło, że słuchawki są mniej wygodne. Wprost przeciwnie, to nadal te same, doskonale dopasowane do uszu „pchełki”, które zaskarbiły sobie sympatię tysięcy klientów na całym świecie. Jeździłem w nich na rowerze i wykonywałem dynamiczne ćwiczenia na siłowni, a mimo to trzymały się uszu jak przyklejone. Dla lepszego dopasowania, w zestawie mamy komplet silikonowych nakładek, więc każdy zdoła dopasować pchełki do rozmiaru swojego kanału słuchowego.