Kiedy potrzebujesz więcej niż 15 cali. Laptop Huawei MateBook 16s 2023 - recenzja

Jeśli dawno nie mieliście do czynienia z większymi laptopami, to śpieszę z zapewnieniem, że obecnie nie są one specjalnie ciężkie. Huawei MateBook 16s 2023 waży minimalnie poniżej 2 kg, co czyni laptopem może nie prostym w transporcie, ale zdecydowanie nie kłopotliwym. Można go łatwo podnieść, jak i otworzyć za pomocą jednej ręki.