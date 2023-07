Ten producent sprzedaje najwięcej smartwatchy w Polsce. Ten model najchętniej kupują Polacy

Sam korzystałem przez dwa tygodnie z perły w koronie chińskiego producenta - Huawei Watch Ultimate i byłem nim zachwycony. Gdy na rękę wrócił mój prywatny Samsung Galaxy Watch 4, to miałem wrażenie, że przesiadłem się z Porsche 911 do BMW serii 3. Niby jest świetnie, ale to już zupełnie nie to samo. Ale dość opisów, przyjrzyjmy się badaniom.