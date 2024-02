Duży może więcej. Udowodnił mi to Huawei MateBook D 16 2024

Huawei chwali się ulepszoną anteną o zasięgu do 270 m, która ma poprawić prędkości pobierania i wysyłania, zadbać o stabilność łącza, a także ma pozwalać na oddalenie się od routera. W pierwszej chwili pomyślałem, że taka antena wydaje się być wręcz zbyt mocna, w końcu laptopa używamy zazwyczaj w zasięgu odpowiedniej sieci. Tak myślałem, dopóki nie przypomniałem sobie, że w mojej sypialni jest gorszy zasięg ze względu na grubsze ściany i bliską obecność szybu windy. Nawet telefony pokazują maks dwie kreski, a jak rozmawiam przez telefon i w tym czasie chodzę po mieszkaniu, to muszę uważać, żeby przypadkiem nie wejść do sypialni, bo może skończyć się to zerwaniem połączenia i to wszystko blisko centrum Lublina. Zasięg Wi-Fi również nie powala, a mój prywatny laptop potrafi mieć problem z bezprzewodowym połączeniem internetowym z tego miejsca. Kiedyś myślałem o postawieniu sieci mesh, żeby mieć mocniejszy sygnał, ale to wymaga dodatkowych inwestycji i podłączania do prądu kolejnego urządzenia, więc dałem sobie spokój. Zabrałem MateBooka D 16 do sypialni i okazało się, że problem z zasięgiem nie występuje na laptopie, cały czas jest stabilne połączenie, nie ma mowy o zrywaniu. Wtedy wpadłem na szalony pomysł - wyszedłem z laptopem na zewnątrz bloku. I wiecie co? Nadal miał połączenie z domową siecią. Mógłbym więc pracować z ławeczki przed blokiem i cały czas pozostawać w zasięgu domowej sieci. Kosmos to mało powiedziane.