Plus przecenia zegarki na walentynki. Ten zestaw się opłaca

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, dlatego też wiele sklepów uruchamia z tego powodu najróżniejsze promocje. Ostatnio Huawei przecenił swój najnowszy sprzęt, czyli zegarki Watch GT 4, które można kupić w obniżonych cenach w popularnych sklepach z elektroniką. Jak się okazuje promocja dotarła nie tylko do elektromarketów, ale także do Plusa. Operator oferuje opcję zakupu dwóch zegarków w cenie jednego, co stanowi naprawdę opłacalną ofertę.