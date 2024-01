Nowy Huawei wlatuje do Polski. Są super bonusy na start

Sprzęt obecnie jest dostępny w przedsprzedaży i w sklepie Huawei kosztuje 4499 zł za wariant 12/256 GB. Kwota nie jest mała, ale mamy tu do czynienia ze sprzętem, który z racji ogromnej powierzchni roboczej jest stworzony do pracy (m.in. tworzenia ilustracji, projektów graficznych). W podstawowym zestawie sprzedażowym nie uświadczymy dodatkowych akcesoriów, ale w przedsprzedaży, która potrwa do 18 lutego już tak.