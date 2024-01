Będziesz chciał kupić tego laptopa Huawei. Jest na co czekać

Urządzenie nie będzie zbyt drogie, bo podstawowa cena za model z procesorem i5 to 2999 zł, którą będzie można obniżyć o 100 zł dzięki specjalnemu kuponowi. Wystarczy wejść na stronę sklepu Huawei i zapisać się do newslettera do 21 stycznia – w dniu premiery, 22 stycznia 2024 r. zostaną przesłane do użytkowników kody rabatowe, które będzie można wykorzystać do 18 lutego. Kod rabatowy będzie działał też przy zakupie tabletu MatePad Pro 13,2”, tyle że w jego przypadku możemy liczyć na 200 zł przeceny.