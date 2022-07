Nowy Huawei MateBook D 16 to idealny laptop do domowego biura. Sprawdź, co potrafi

Dawniej, za czasów pracy w biurze, najpopularniejszym rozwiązaniem był komputer stacjonarny. Ale w domu taki sprzęt ma swoje wady – jest duży i nie da się go przenieść, gdy sytuacja wymaga np. wzięcia komputera na konferencję, do klienta albo po prostu do kawiarni. Pozostaje laptop. Taki z małym ekranem jest wygodny w transporcie, ale całodzienne wpatrywanie się w nieduży wyświetlacz męczy. W końcu nie każdy ma ochotę i możliwości, by podłączać sprzęt do monitora.