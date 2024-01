Tak prezentuje się Oppo Find X7 Ultra. To pierwszy na świecie taki telefon

Obok modelu Find X7 Ultra jest też mniej zaawansowany Find X7. Urządzenia są co prawda do siebie bardzo podobne – oba oferują sztandarowe możliwości, ale to model z dopiskiem Ultra jest tu gwiazdą, ponieważ producent twierdzi, że to bestia fotograficzna oferująca świetny zestaw aparatów. Firma zastosowała tu system kamer HyperTone złożony z czterech modułów.