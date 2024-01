800 zł i masz dobry smartfon na lata. Motorola moto g34 wjeżdża do Polski

Nowy model to konkretne ulepszenie w praktycznie każdym aspekcie. Korzysta z procesora Snapdragon 695, dzięki któremu ten telefon obsługuje łączność 5G. Występuje z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci na dane. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, niebieskiej oraz specjalnej zieleni morskiej, w której plecki są pokryte wegańską skórą. Wymiary smartfona to 162,7 x 74,6 x 8 mm, a waga to 179 g.