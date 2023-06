Czy to najlepszy średniak 2023 roku? Motorola moto g73 w teście

W czasach, gdy trzeba klientom przypominać, że do telefonu trzeba dokupić absolutnie wszystko jest to niebywale miłym gestem. Najwidoczniej w Motoroli do głosu jeszcze nie doszło skrzydło odpowiedzialne za greenwashing, tak jak ma to miejsce u innych producentów, ale to temat na zupełnie inny wpis, więc przejdźmy do danych technicznych.