Sztuczna inteligencja mówi, kto wygra wybory w USA. Wskazuje częściej jednego kandydata

Nawet będąc w Polsce, zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to temat elektryzujący opinię publiczną i pobudzający dyskusję. Wydarzenia ubiegłego tygodnia - nieudany zamach na byłego i rezygnacja z wyścigu o fotel obecnego prezydenta - tylko zaogniły spekulacje co do tego, kto zajmie najważniejszy fotel w Białym Domu.



Teraz do dyskursu zaangażowano także ulubieńca mediów, generatywną sztuczną inteligencję, która wypowiedziała się co do swoich typów podczas nadchodzących wyborów.