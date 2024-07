Aplikacja naprawi, co zepsuła natura. Ta nowość zwiększy twoje szanse na randkę

Tym samym doszliśmy do punktu, w którym algorytmy przejęły narzędzie do poznawania potencjalnych partnerów. Przesuń w prawo, przesuń w lewo, powtórz. Później wystarczy użyć ChatGPT-4o do prowadzenia konwersacji i można powiedzieć, ze związek powstał ze sztucznej inteligencji, człowiekowi pozostało go tylko skonsumować, ale jak tak dalej pójdzie, to i tym zajmie się ktoś inny.