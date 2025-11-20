Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo

Ładowanie...

Mowa o układzie pionowych kart. Dotychczas w Google Chrome mieliśmy wyłącznie poziome karty, wyświetlające się tuż nad paskiem wyszukiwania. Dzięki zmianie będzie łatwiej zorientować się w otworzonych witrynach. Lepsza widoczność gwarantowana.

Pionowe karty wlatują do Google Chrome. Wreszcie będzie widoczniej

Wiele programów do przeglądania internetu wspiera domyślnie funkcję pionowych kart na lewym boku. Rozwiązanie znajdziemy m.in. Arc Browser - porzuconej przeglądarce twórców Dia, ale też w znacznie popularniejszych programach takich jak Microsoft Edge, Mozilla Firefox czy Brave. Natomiast wreszcie funkcja trafiła także na Chrome’a w testowej wersji.

Opcja na razie jest dostępna w wersji Canary 144, czyli w oficjalnym wydaniu powinna pojawić się dla wszystkich użytkowników w ciągu kilku tygodni. Jak działa? W taki sposób, że użytkownik po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na kartę widzi opcję "wyświetl karty na boku". Jej kliknięcie powoduje zmianę położenia kart z góry na lewy bok.

W poziomych kartach przeglądarka wyświetlała je dynamicznie, dostosowując długość do liczby otworzonych stron. Natomiast w poziomych niezależnie czy otworzymy dwie karty, czy dziesięć, rozmiar pozostaje taki sam. Interfejs Google Chrome pozwala też wygodnie dodawać nowe strony ikoną plusika, otworzyć grupy kart lub wyszukać określoną stronę internetową. Panel kart bocznych można łatwo schować jednym przyciskiem.

Powrót do starego układu jest wyjątkowo prosty. Trzeba jedynie kliknąć prawym przyciskiem myszy na boczny ekran kart i zobaczymy opcję zmiany do poziomych kart. Dzięki nowemu podejściu można zaoszczędzić miejsce w poziomie i jeśli mamy duży monitor, łatwiej jest zarządzać wieloma kartami. Opcja jest szczególnie przydatna dla posiadaczy ultraszerokich ekranów, w których rozciąganie kart poziomych wcale nie jest wygodne.

Niedawno do aplikacji trafiła funkcja dzielenia ekranu, która też dotychczas była domeną tylko niektórych programów (np. Opera). Google Chrome podbiera coraz więcej opcji od konkurencyjnych przeglądarek, ale to dobrze.

Albert Żurek 20.11.2025 16:32

