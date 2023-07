Lockheed Flatbed. Najdziwniejszy samolot w dziejach. Miał przewozić ładunki na pace

Lockheed Flatbed miał rozwiązać te problemy poprzez zaprojektowanie samolotu głównie pod kątem masy startowej, a nie objętości ładunku. Samolot ten miał mieć rozmiar zbliżony do pasażerskiego Boeinga 767 lub 757, z niewielką komorą ładunkową na przedzie kadłuba. W przypadku gdy samolot miałby przewozić normalne lub małe ładunki, używałby tej komory i latał jak zwykły samolot transportowy. Jednak gdyby miał do czynienia z bardzo dużym lub nieforemnym ładunkiem, komora ta byłaby demontowana, a ładunek byłby przymocowany bezpośrednio do tyłu samolotu, na otwartej platformie. Na platformie znajdowały się również rolki umożliwiające łatwe załadunek i rozładunek palet.