Ile kosztuje tankowanie samolotu? Od Cessny po Airbusa

Zacznijmy od najmniejszych i najlżejszych maszyn tak zwanych samolotów ultralekkich. To niewielkie maszyny ważące nie więcej niż 450 kg i rozwijające prędkość od 90 do 270 km/h. Także ilość zabieranego paliwa różni się od modelu samolotu i konkretnego producenta, ale zazwyczaj jest to w przedziale od 70 do 200 l.