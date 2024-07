Nadciąga wyczekiwana zmiana dla podróżujących. LOT z internetem na pokładzie

Firma Recaro Aircraft Seating to znany niemiecki producent foteli do samolotów i pociągów pasażerskich. Fotele serii CL3810 (w LOT Economy Class), będą produkowane w fabryce w Świebodzinie. Firma będzie dostarczała fotele do wszystkich samolotów we flocie PLL LOT, również tych, które wejdą do floty polskiego przewoźnika w przyszłości.