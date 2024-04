Dmuchany samolot. Brzmi jak szaleństwo, ale to działało

Inflatoplane może wydawać się dziwnym i nieco szalonym pomysłem, ale był to pionierski projekt, który wyprzedzał swój czas. Pokazał on, że możliwe jest skonstruowanie samolotu z gumy i nadmuchiwanie go powietrzem. Chociaż Inflatoplane nigdy nie wszedł do masowej produkcji, jego historia jest fascynującą opowieścią o innowacyjności i kreatywności inżynierów Goodyeara.