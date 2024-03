5 największych samolotów, które nie powstały. Te projekty zachwycają rozmachem

Wyobraź sobie ogromny statek powietrzny, łączący w sobie cechy samolotu i statku, zdolny do przewozu tysięcy pasażerów lub ogromnych ładunków z prędkością zbliżoną do Boeinga 747. To właśnie Aerocon Dash 1.6, futurystyczny projekt z lat 90., który do dziś fascynuje miłośników lotnictwa.