Oto największe samoloty na świecie. Te maszyny są naprawdę olbrzymie

No dobrze, ale jaki jest największy samolot na świecie? Jak się okazuje na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od przyjętych założeń. Inny rekord należy do najdłuższego samolotu, inny do najszerszego, a jeszcze inny do samolotu o największej pojemności i masie. Niżej przedstawiamy kilka wyjątkowo dużych samolotów, które dzięki swoim rozmiarom zaliczane są do największych samolotów na świecie. Jaki jest największy samolot na świecie? Oto potężna czwórka, czyli cztery największe samoloty, które trzeba znać.