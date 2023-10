Kosmiczny myśliwiec sowietów. Miała być broń jak z filmu, a wyglądała jak kapeć

MiG-105 to prototyp samolotu orbitalnego, który był częścią tajnego programu Spiral, prowadzonego przez Związek Radziecki w latach 60. i 70. XX wieku. Był to odpowiednik amerykańskiego projektu Boeing X-20 Dyna-Soar, który miał być zdolny do startu z ziemi, lotu w kosmosie i powrotu na ziemię jak zwykły samolot.