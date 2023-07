Zbudowali samolot bez skrzydeł. Ta maszyna zaskakuje nie tylko wyglądem

Coléoptère to francuskie słowo oznaczające chrząszcza. Było to nawiązanie do nietypowej konstrukcji samolotu, który nie miał tradycyjnych skrzydeł, lecz jedno duże skrzydło pierścieniowe, które otaczało silnik i kabinę pilota. W Polsce takie samoloty określa się czasem jako pierścieniopłaty. To wymarła gałąź w ewolucji samolotów, która narodziła się w czasie II wojny światowej na deskach kreślarskich niemieckich inżynierów jako projekty Wespe i Lerche II.