McDonnell Douglas A-12 Avenger II. Ten niezwykły bombowiec miał wyglądać jak samolot przyszłości. Okazał się workiem bez dna

W 1983 roku marynarka amerykańska rozpoczęła program Advanced Tactical Aircraft (ATA), którego celem było opracowanie i wprowadzenie do służby zastępcy dla A-6 Intruder do 1994 roku. A-6 Intruder był samolotem bombowym zdolnym do operowania w każdych warunkach pogodowych i przenoszenia dużej ilości uzbrojenia. Jednak był on już przestarzały i podatny na wykrycie przez radary. Swój chrzest bojowy zaliczył w czasie wojny wietnamskiej.