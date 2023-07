Ten samolot wyprzedzał swoje czasy. Wyglądał jak z Gwiezdnych Wojen

W latach 50. XX wieku we Francji powstał jeden z najbardziej niezwykłych samolotów w historii lotnictwa. Był to Leduc 022, prototyp myśliwca przechwytującego, który miał być napędzany silnikiem strumieniowym i osiągać prędkości ponaddźwiękowe. Niestety, projekt nigdy nie wszedł do służby i został porzucony po kilkunastu lotach testowych.