Świerkowa gęś była największą łodzią latającą. Przez 30 lat przeleciała łącznie 30 sekund

Howarda Hughesa jednak to nie martwiło. Przekonywał, że H-4 Hercules, jak nazwał swój projekt, będzie w stanie zabrać na pokład nawet 750 w pełni uzbrojonych żołnierzy lub dwa czołgi Sherman. Aby jednak tego dokonać, samolot trzeba było wyposażyć w odpowiedni napęd. Po wielu modyfikacjach projektu Hughes zdecydował się na wykorzystanie ośmiu 28-cylindrowych silników Pratt & Whitney generujących po 3000 KM każdy. Co więcej, aby zmaksymalizować ładowność samolotu, jego konstrukcję zautomatyzowano tam, gdzie tylko się dało. W efekcie do obsługi samolot potrzebował jedynie trzech członków załogi.