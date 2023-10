Najszybszy samolot na świecie to prawdziwy demon prędkości. Nawet wygląd budzi niepokój

Zanim przejdziemy do najszybszego samolotu na świecie, musimy wyjaśnić, co to jest prędkość dźwięku i dlaczego jest ona tak ważna dla lotnictwa. Prędkość dźwięku to prędkość, z jaką rozchodzą się fale dźwiękowe w ośrodku, takim jak powietrze, woda czy metal. Prędkość ta zależy od temperatury, ciśnienia i gęstości ośrodka. W powietrzu na poziomie morza i przy temperaturze 20 stopni Celsjusza prędkość dźwięku wynosi około 343 m/s, czyli około 1235 km/h. W miarę wzrostu wysokości i spadku temperatury prędkość ta maleje.