Wreszcie możemy zobaczyć najnowszy, niewidzialny bombowiec Ameryki. Takich zdjęć jeszcze nie było

B-21 Raider to nowa generacja bombowca strategicznego, który ma zapewnić Stanom Zjednoczonym przewagę powietrzną i zdolność do rażenia celów na całym świecie. Jest to maszyna o zaawansowanej technologii i wysokiej skuteczności, która ma być trudna do wykrycia i zniszczenia przez obronę przeciwnika. B-21 Raider to prawdziwa bestia wśród samolotów, która może zmienić oblicze współczesnej wojny.