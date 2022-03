Bombowiec B-21 Raider wzbije się w powietrze. Będzie zdolny do przenoszenia broni jądrowej

Pierwszy lot B-21 Raider odbędzie się w kalifornijskiej bazie Edwards Air Force Base. Docelowo Siły Powietrzne USA planują wprowadzić do służby 100 samolotów tego typu. Zastąpią one przestarzałe już konstrukcje B-1 Lancer, B-2 Spirit oraz B-52 Stratofortress. Cena jednego bombowca B-21 Raider ma według producenta wynieść ok. 511 mln dol. Aktualnie szacuje się, że gotowość bojową samolot osiągnie w latach 2026-2027.