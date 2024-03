Ten samolot nie powstał. Obawiano się, że pogrąży Ziemię w globalnym mroku

W latach 60. XX wieku świat lotnictwa stał na progu nowej ery – ery podróży naddźwiękowych. Był to czas, gdy marzenia o szybkich podróżach przez Atlantyk mogły stać się rzeczywistością. W listopadzie 1962 r. ogłoszono projekt Concorde, budowy pierwszego naddźwiękowego samolotu pasażerskiego. Pomimo wątpliwości co do ekonomicznego sukcesu, duma narodowa i względy polityczne doprowadziły do ​​szerokiego poparcia dla projektu we Francji i Wielkiej Brytanii, które stały za projektem. Wielkim orędownikiem budowy samolotu był Charles de Gaulle, prezydent Francji.