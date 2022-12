Z taśmy zjechał właśnie ostatni Boeing 747. Oto najciekawsze wojskowe wersje Jumbo Jeta

VC-25A to wersja Boeinga znana na całym świecie jako Air Force One czyli samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych (choć poprawnie określenie to dotyczy tylko samolotu z prezydentem na pokładzie). Na bazie Boeinga 747-200B zbudowano dwa takie samoloty, a weszły one do służby w 1990 r.